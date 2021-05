Karilaid Põlluaasast kui riigipeast: tänase presidendiga võrreldes poleks paha!

EKRE esimees Martin Helme ütles täna ilmunud intervjuus Eesti Päevalehele: "Mul on peas olemas teekond, mis lõppeb sellega, et Põlluaas on president." Paraku pole endisel riigikogu esimehel toetust isegi selleks, et augustikuistel valimistel üldse kandidaadiks registreeritud saada.

Oodatult ei leia mõte Põlluaasa kandidatuurist sooja vastuvõttu Reformierakonna ja sotside fraktsioonis. Kristen Michal, oravate linnapeakandidaat sügisestel kohalikel valimistel, ei arva, et nende parteis see mõte kõne alla tuleks: "Poliitikat juba kaua hobikorras vaadelnuna ei suuda ma konstrueerida ühtegi sellist olukorda, kus see juhtuda võiks."

Ka Riina Sikkut sotsiaaldemokraatide ridadest ei pea endise riigikogu esimehe võimalikku kandidatuuri tõsiseltvõetavaks. "Martin Helme sõnul tema peas olev skeem Põlluaasa presidendiametini on tõesti ainult tema peas ja ei peegelda minu tajutavat reaalsust," ütles ta.

Hiljuti EKRE-ga koalitsioonis olnud Keskerakonna ja Isamaa poliitikud nii resoluutsed ei ole.