Leedu lähiajaloo süngeim mõrvalugu: pere tapnud noormees kandis endas valgustkartvat saladust

Kupreliškises veel mäletatakse, et 1983. aastal kosis Jurgis Valega lahutatud Danute, kel oli eelmisest abielust kaks last: kuueaastane Mindaugas ja tema ühaksa-aastane õde Inga. Aasta pärast pulmi sündis väike Rūta. Kõik peret tundnud inimesed rõhutavad, et Jurgis kohtles nii oma lihast last kui ka kasulapsi võrdselt ning hoolitses ühtviisi hästi kõigi eest. Tähelepanust ja armastusest seal peres puudu ei jäänud.

Ka Biržai endine kriminoloog kinnitab, et politseini jõudsid kuulujutud, et Mindaugas ja tema õde plaanivad talu maha müüa ja Kaunasesse kolida. „Jäi mulle, et nad kavatsesid sinna paikseks jääda ja paarina elama hakata. Selline hirmus väärastumine. Kogu lugu meenutas meile õudusfilmi," räägib allikas.

Ühe õpetaja sõnul kandis Mindaugas rahakotis oma õe pilti kaasas. See jäi talle meelde ja tundus imelik, sest temaealised poisid tundsid tüdrukute vastu huvi, aga Mindaugast jätsid kooliõed külmaks. „Ta kiirustas alati koju ja üritas alati kõik kiiresti ära teha, et saaks õega kuskile minna või temaga kohtuda. Selline käitumine tekitas meis teatavaid kahtlusi," sõnab üks Mingaugase endine õpetaja nüüd Delfile.

Veelgi enam, käisid jutud, et Mindaugase ja Inga suhe on veidravõitu. Isegi kohalikule pastorile jäi mulje, et nad on kaugelt lähedasemad kui üks õde ja vend peaksid olema.

Omal ajal ametis olnud politseiülemad mäletavad hästi, et 1995. aasta oli ka toonases kontekstis erakordselt metsik ja verine. See oli Leedu kriminaalajaloo üks hullemaid hetki, peaaegu iga päev läks inimesi kaduma, leiti laipu või plahvatasid pommid. Paljude tapatööde motiivid ja autorid jäidki saladuseks. „Siis toimus ühes päevas sedavõrd palju koledusi, et meil jäi 24 tunnist puudu," meenutab üks toonane kõrge politseiametnik. Biržai sündmused jäid ehk ka sel põhjusel esialgu kahe silma vahele - politsei kogu tähelepanu oli Vilniuses, Kaunases ja Klaipedas toimuvaga hõivatud.

Uurimine käivitus uuesti

Kaduma läinud mehel oli aga mõjukaid kõrgetel kohtadel tuttavaid, kelle sekkumine lükkas uurimise lõpuks käima. Vilniusest läkitati vaneminspektor Nikolajus Urbanovič Biržaisse. „Mulle öeldi, et enne, kui sotid selged pole, ära Vilniusesse tagasi tule," sõnab Urbanovič Delfile.

Toona registreeriti Leedus ligi 400 mõrva aastas ja ükski päev ei möödunud vähemalt ühe tapmiseta. „Meil oli mitu tööversiooni. Pidime inimestelt teada saama, mis inimene Mandaugas on. Ta oli noor inimene, õpilane, seega polnud tema karakterit raske kontrollida. Meieni jõudis teade, et paari aasta eest oli ta seotud ühe vargusjuhtumiga koolis."





Endine politseinik meenutab, et Mindaugas rääkis neile toimunust sujuvalt ja piisavalt detailirohkelt - noormehe sõnul olid vanemad siirdunud Lätti kilest kaupu müüma.

Uurimise teisel nädalal jõudis kohtuekspertide ja uurijate teadvusse, et üks hoovis seisvast neljast kaevust on kulunud välisilmest hoolimata värskelt betoneeritud. „Ekspert nägi sellega palju vaeva ja kogu maja värises, kui ta üritas kaevu avada. Aga kas Mindaugas tunnistas siis üles? Ei, ta vaatas seda pealtnäha rahulikult pealt." Kogenud uurijad aga märkasid, et lammutustöö ajal hakkas Mindaugas närvi minema.