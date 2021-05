Coop ja Rimi keeldusid vandenõuteoreetikute ajakirja müüki võtmisest

Kui ajakirja eelmine number kubises erinevatest COVID-19 teemalistest valeväidetest, siis seekordne trükis endas artikleid ega isegi mitte pilte ei sisaldagi. Sada lehekülge mahutavas väljaandes on igale leheküljele asetatud ainult üks suures kirjas küsimus, millele vastuse saamiseks peab lugeja minema portaali kodulehele. Et seal on samad küsimused omakorda toodud, ei saagi ostja 6 euro eest mitte midagi, mida internetikasutaja tasuta ei saaks.

Portaalis on kõnealuste küsimuste vastustena toodud eeskätt veebilehe enda varasemad artiklid. Vandenõu-maailma ühed suurimad suunamudijad Eestis on võtnud ette enda koroona-infooperatsioonide peavoolustamise. Trükisest endast on täielikult on kadunud eelmises numbris ilmunud raju sisu ("viroloogia on pseudoteadus", "C-vitamiin ravib ka rasket koroonat" jne).

Siiski viivad küsimuste all toodud allikaviited klassikalise valeväidetest koosneva sisuni:

"Üllar Lanno paljastab, et koroona on pettus ja täielik nali"

"Kahtluse all: kas koroonaviirus on üldse nakkav?"

"Hamburgis pole keegi koroonasse surnud"

Coop ja Rimi ei pea ajakirja müümist vastutustundlikuks

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido tõdes, et kaubandusettevõttena nad ajakirjade ajakirjanduslikku sisu ei analüüsi, ent nad peavad oluliseks, et kaupluses müüdav perioodika vastaks heale ajakirjandustavale ning ei lõhestaks ühiskonda.

"Kuna eelmisel aastal pälvis nimetatud ajakiri tähelepanu koroonakriisiga seotud küsimustes, siis pidasime vajalikuks pöörduda Eesti Meediaettevõtete Liidu poole, kelle seisukoht oli, et tegemist ei ole klassikalises mõttes meediaväljaandega ega esinda ajakirjandust," ütles ta Delfile.

"Toidukauplustel on eelmise aasta kevadest alates olnud strateegiliselt tähtis ülesanne hoida kauplused avatuna, et inimestel oleks võimalik süüa osta, mistõttu on koroonaviiruse leviku piiramisel meie jaoks oluline, et tagatud oleks objektiivne ja teaduspõhine info meie tarbijatele," lisas Miido.