Coop ja Rimi keeldusid vandenõuteoreetikute ajakirja müüki võtmisest

Kui ajakirja eelmine number kubises erinevatest COVID-19 teemalistest valeväidetest, siis seekordne trükis endas artikleid ega isegi mitte pilte ei sisaldagi. Sada lehekülge mahutavas väljaandes on igale leheküljele asetatud ainult üks suures kirjas küsimus, millele vastuse saamiseks peab lugeja minema portaali kodulehele. Et seal samad küsimused omakorda toodud, ei saagi ostja 6 euro eest mitte midagi, mida internetikasutaja tasuta ei saaks.

Portaalis on kõnealuste küsimuste vastustena toodud eeskätt veebilehe enda varasemad artiklid. Vandenõu-maailma ühed suurimad suunamudijad Eestis on võtnud ette enda koroona-infooperatsioonide peavoolustamise. Trükisest endast on täielikult on kadunud eelmises numbris ilmunud raju sisu ("viroloogia on pseudoteadus", "C-vitamiin ravib ka rasket koroonat" jne).