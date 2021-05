Riigikogu kulutab mikrofonidele pool miljonit

Riigihanke registris on välja kuulutatud hange, et soetada riigikogu erinevatesse ruumidesse konverentsitehnikat. Kantselei teatel soovitakse riigikokku soetada 287 lauamikrofoni, mis paigaldatakse 17 erinevasse ruumi.

Riigikogu pressinõunik Merilin Kruuse rääkis, et tehnikat kasutatakse koosolekutel, kus mõned osalejad on ruumis ja teised ühinevad veebi teel. 287 mikrofoni on vaja, et koosolekutel öeldu oleks kvaliteetse heliga salvestatud.