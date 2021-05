VIDEO | Otsusta ise: kas taksojuht proovis mootorratturit uksega pikali koksata või otsis maha kukkunud telefoni?

"Lihtsalt mingi kutt proovimas mind tappa," märkis video sotsiaalmeediaplatvormile TikTok postitanud kasutaja @kawasakininja650. Paljud kommenteerijad näivad nõustuvat, et olukorras on eksinud just taksojuht, kes üritas mootorratturit tahtlikult vigastada või vähemasti ehmatada.

Bongo Takso juhatuse liikme Sergei Kitsjuki arvates ei ole asi nii mustvalge. Tema sõnul seab oma käitumisega kaasliiklejaid ohtu just mootorrattur, kes võrdlemisi suurel kiirusel kahe sõiduraja keskele reastub.

Ta toonitab, et antud juhiga pole Bongo Taksol kunagi probleeme olnud. "Tal on väga korrektne ja viisakas sõidustiil. Samuti on meie ettevõte saanud klientide poolt palju tänusõnu selle juhi kohta."

"Saime tema käest vastuse küsimusele, mis põhjusel ta valgusfoori taga seistes auto ukse avas. Ka videos on näha, kuidas juht ust avades alla vaatab, nagu ta oleks midagi otsinud. Põhjus oli selles, et tal juhi paneelist on kukkunud mobiiltelefon, mis lendas ukse ja istme vahel," vahendab Kitsjuk. "Enne ukse avamist vaatas juht peeglisse ja ei näinud seal ei mootorratast ega veel kedagi, peale mida ta üritas kätte saada telefoni istme ja ukse vahel. Selle jaoks avas ta ka mõne sekundi pärast auto ukse."

Taksofirma juhatuse liige ei näe, et antud intsident annaks alust juhiga töösuhte lõpetamiseks.

"Otseloomulikult, olles seda videolõiku mitu korda vaadanud, oleme ka omalt poolt läbi viinud selle juhiga vestluse. Palusime tal tulevikus olla veelgi tähelepanelikum, võttes arvesse seda, et soojade ilmade tõttu on alanud mootorratturite ja jalgratturite hooaeg ja meie kui oma ala professionaalid peame olema valmis selleks, et mõni neist võib rikkuda kehtivaid liiklusreegleid."