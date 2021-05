VILJA KÜSIB | Marko Mihkelson: Jüri Ratasel on tegevpoliitiku ametis veel palju anda

Oleme neile otsustele jällegi sammu lähemal. Olukord on hull. Valgevenes on üle neljasaja poliitvangi, kellest paljude inimõigusi rikutakse ja keda piinatakse. Sanktsioneerida tuleb Lukašenka ja ta lähikondsete huve, aga tuleb muidugi silmas pidada, et Lukašenka varad ei ole kanditud mitte ainult Euroopa riikidesse, vaid ka näiteks ka Lähis-Itta.

Rahapesu vastase võitluse käigus võiks olla. Lukašenka mõju nii mõneski Euroopa pealinnas on märkimisväärne. Silmas tuleb pidada ka seda, kes on Valgevene kõige suurem toetaja. Lennukiintsidendi puhul on üleval kahtlus, et Venemaa huvid olid mängus kas otseselt või vahetult. Küsimus on, kas sanktsioonipoliitika peaks arvesse võtma ka Venemaa huvisid.

Mida seal tegelikult räägitakse, on üks asi, avalikkuseni kõik kokkulepped ilmselt ei jõua. Arvan, et Venemaa tahab Valgevenet alla neelata. Venemaa peamine strateegiline eesmärk on sundida Valgevenet nõustuma liitriiki sisenemisega. See võiks sisuliselt tähenda vaikset annekteerimist Venemaa poolt. Valgevene on nii ajaloolises kui territoriaalses mõttes oluline Venemaa juhtkonnale, kes soovib taastata Vene impeeriumi mõjukust. Venemaa huvi on sundida Valgevene täielikku isolatsiooni. Sellises olukorras ei olegi Lukašenkal muid valikuid kui sõltuda Venemaast. Valgevene KGB ja sõjavägi on juba tihedalt seotud vastavate Venemaa struktuuridega. Lukašenka käis Moskvas ka mõni nädal tagasi ja juba siis hakati rääkima, et Moskva on tuvastanud sõjalise riigipöörde katse Valgevenes ja Vene eriteenistused likvideerisid selle.