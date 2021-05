Valgevenelanna Delfile: Kremlile on kasulik, et Lukašenkale ei jää mingit väljapääsuteed ja ta allkirjastab kõik, mis nad ütlevad

Kulakova tunnistab, et teda on miilitsad peatanud selle eest, et tema auto küljes oli selline vapp. Aga selle loo juures ei hämmastanud teda mitte see, et talle koostati protokoll ja sunniti vapp auto küljest maha võtma, vaid miilitsate suhtumine. „Nad püüdsid igati lipitseda: „Näe siia kirjutage alla, me kirjutame teile pool baasmäärast (2021. aasta 1. jaanuarist on baastrahvimäär Valgevenes 29 rubla ehk ligi 9,5 eurot – toim)." Kõrvalt nägi see välja nii: ma kummardan seda tüüpi, aga ma olen ju teiega viisakas, ei toorutse, teen kõik, mis suudan,” räägib Kulakova.

„Kogu seda õudust on moraalselt ja emotsionaalselt väga raske välja kannatada. Käib totaalne puhastus: riigi peamise meediakanali Tut.by (3,303 miljonit reaalset kasutajat iga päev) 25 ajakirjanikku istub vanglas. See oli kõige tugevam ja mõjukam elektrooniline meediakanal! Iga päev avame informatsiooni saamiseks Facebooki ja Telegrami kanalid. Meil juba tehakse nalja, et ei jõua ära imestada, imestusvõime on katki,” ütleb Kulakova.

Kulakova sõnul on kõige populaarsem paragrahv, mille järgi praegu Valgevenes inimesi süüdi mõistetakse, „massirahutustest osavõtt”. Aga kõige hirmsam on Kulakova sõnul see, et inimesed surevad: poliitvang Vitold Ašurok suri kummalistel asjaoludel koloonias, 18-aastane „rahutuste” kohtuasja osaline ei pidanud uurimisorganite survele vastu ja sooritas enesetapu.

Kulakova sõnul on ühelt poolt toimuvat jälgida hirmus, aga teiselt poolt oli see see impulss, mida oli vaja, et Valgevenest ja sellest, mis seal toimub, jälle rääkima hakataks.

Kulakova sõnul kardavad inimesed kõige toimunu tõttu enda ja oma perekondade pärast, seda, et keegi saab kaela õigusvastased paragrahvid. „Selles mõttes on sündmused tänaval lõppenud, aga meie ei ole lõpetanud: me oleme olemas, meid on enamus. Me kogume jõudu ja mõtleme, millisel teisel moel olukorda mõjutada,” räägib Kulakova opositsiooniliselt meelestatud kodanike edasistest plaanidest.

Alternatiiv protestidele

Valgevene endine presidendikandidaat Svjatlana Tsihhanovskaja teatas neil päevil uute valitsusvastaste protestide laine ettevalmistamisest riigis.

Kulakova ei oska öelda, kas valgevenelased lähevad uuesti tänavatele. Tema arvates on inimesed tänavatel juba teinud kõik, mis suutsid. „Sõna otseses mõttes tankide ja nuiade all. Protest positsioneeris end algusest peale rahumeelsena. Tänavat oli vaja, et näidata, et me oleme olemas. Kõik, mida me tahtsime tänaval näidata, oleme ära näidanud: meid on väga-väga palju, me oleme valmis igasugusteks mittevägivaldse vastasseisu meetoditeks. Praegusel hetkel tähendab tänavale minek vägivalda nende poolt, kellel on relvad,” juhib Kulakova tähelepanu. Ta arvab, et kui inimesed lähevadki tänavale, siis ebapiisaval arvul, mille tagajärjel saavad nad kannatada.

Kulakova sõnul loodavad valgevenelased nüüd protestide alternatiivina uusi sanktsioone kehtestava rahvusvahelise kogukonna toetusele.

„Kuni ei olnud puudutatud Valgevene territooriumil lennukis pantvangi sattunud Euroopa Liidu kodanike huvid, väljendas EL ainult muret. Nüüd kõik taipasid. Me oleme õnnelikud, et lõpuks pööras ülemaailmne avalikkus meile tähelepanu, me palusime seda kaheksa kuud. Selles olukorras ei saa enam olla,” kinnitab Kulakova, juhtides seejuures tähelepanu Venemaale, kes toetab Valgevene praeguseid võime.

Venemaale on see kasulik