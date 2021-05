Tallinna linnatranspordi endiste juhtivtöötajate korruptsioonisüüdistus saadeti kohtusse

Boroditš: Tallinna Linnatransport on tõhustanud kontrolle ja muutnud süsteemid läbipaistvaks



Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimees Deniss Boroditš sõnas, et alates 2018. aastast, mil ilmnes kriminaalasi ettevõtte tegevuses, vahetati välja kogu pealinna ühistransporti haldava ettevõtte juhtkond. "Uue juhtkonna eestvedamisel on muudetud ettevõtte hankesüsteem läbipaistvamaks ning lihtsasti kontrollitavaks. Meie eesmärk on olla oma tegevuses avatud ning kontrollitav. Samuti oleme tõhustanud ettevõttesisest süsteemide kontrolli ning dokumendisüsteeme, et nende auditeerimine oleks lihtsam ja selgem," rõhutas Boroditš.



Boroditš rõhutas, et kui enne 2018. aastat oli otsustuste langetamine vaid üksikute töötajate käes, siis uuenenud töökorraldusega on laiendatud informatsiooni omavate töötajate hulka, misläbi on tööprotsessid avatumad ning otsustesse kaasatud rohkem inimesi – see vastab ka võimuorganite soovitustele, et vähendada võimalikku korruptsiooniohtu organisatsioonides.