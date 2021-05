FOTOD | Politsei pidas Narvas kinni narkootikume vedanud veoki. Sõidukist leiti märkimisväärne kogus kokaiini

Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 37-aastase, 43-aastase ja 22-aastase mehe, kes kõik on Ida-Virumaa elanikud. „43-aastane mees on olnud varem kriminaalkorras analoogse kuriteo eest karistatud ning ta vabanes vangalast tingimisi 2018. aasta sügisel. Praegu viibis mees katseajal,“ sõnas Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Mari Luuk. „Kuna kõigi kolme mehe puhul oli alust arvata, et vabaduses viibides jätkavad nad kuritegude toimepanemist, taotles prokuratuur kohtult nende vahi alla võtmist ning kohus esitatud taotlused ka rahuldas.”

„Näeme oma töös, kuidas narkokurjategijad otsivad aina uusi viise ja skeeme kindlustamaks, et nende ebaseaduslik tegevus oleks võimalikult varjatud ja konspireeritud. Politsei jaoks tähendab see omakorda katkematuid pingutusi selle nimel, et kurjategijatest kasvõi sammu jagu alati ees olla. Tõendite kogumine on aeganõudev keeruline protsess, kuid näited taolistest kinnipidamistest annavad kinnitust, et oleme õigel teel ja suudame ära hoida tuhandete tarbimiskoguste jõudmise tänavale, veel enam alaealiste ja noorteni,“ märkis Juuse.