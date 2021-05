Arhitektide liit: Estonia laiendus võib jääda ehitamata

„Juhul kui me täna ooperiteatri valmimise seaduse tekstis kitsalt Estonia teatri laiendusena ära piirame, ei saa Eesti endale tõenäoliselt ka järgmistel aastakümnetel oma ooperimaja, kuna sellisel kujul on projekt tegelikkuses realiseerimatu,“ märkis Eesti arhitektide liidu president Andro Mänd.

Arhitektide liit on veendunud, et Estonia juurdeehitus ei mahu ega sobi avalikku ruumi. Laiendust pole nende hinnangul võimalik ellu kutsuda nii muinsuskaitseliste, ruumiliste ja maaomandi küsimuste tõttu.

Liit vahendab pressiteates, et sarnasele seisukohale on jõudnud ka muinsuskaitseamet.