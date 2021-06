Müügile on jõudnud esimene koduseks kasutamiseks mõeldud koroonaviiruse antigeeni kiirtest

Karmimad reeglid



Medifum Group OÜ juhatuse liikme Kristjan Tähe sõnul eristab turule saabunud BOSONi kiirtesti asjaolu, et see on saanud ainsana praegu Eesti turul müüdavatest kiirtestidest Euroopas teavitatud asutuse ehk Notified Body kinnituse. Viimase tunnistuseks on tootele omistatud EC sertifikaat, mida teistel kiirtestidel ei ole.

EC sertifikaat kinnitab, et toodet võib kasutada kodustes tingimustes. „Kuna see kiirtest on mõeldud tavakasutajale, siis sellest tulenevalt olid ka selle vastavushindamisel palju karmimad reeglid,” rääkis Täht.

Kasutatakse ka teistes Euroopa riikides



Samuti kuulub BOSONi kiirtest Health Security Commitee koostatud loetellu testidest, mis vastavad miinimumnõuetele ja mida kasutatakse vähemalt kolmes Euroopa Liidu riigis (seisuga 17.02.2021). „See fakt on välja toodud ka Terviseameti kodulehel,” ütles Täht.

Näiteks müüakse sama antigeeni kiirtesti ka juba Saksamaal, Belgias, Itaalias, Hollandis, Soomes ja Luksemburgis.

Efektiivne ja kiire moodus



Saadaval olevad kiirtestid erinevad üksteisest peamiselt efektiivsuse poolest ehk kui hästi või kui tundlikult suudab konkreetne test viirust tuvastada. „BOSONi ninakaape kiirtesti puhul on testi tundlikkuseks mõõdetud 96,77% ja täpsuseks 98,72%,” kinnitas juhatuse liige.

BOSONi antigeeni kiirtesti tehakse sarnaselt teiste ninakaape kiirtestidega. Testi tulemus ilmneb umbes 15–20 minutit pärast kiirtesti sooritamist.

Kuidas käituda positiivse tulemuse korral?



Tasub meeles pidada, et kui antigeeni kiirtest osutub positiivseks, tuleks jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga. Seejärel on oluline teha tulemust kinnitav PCR-test, et informatsioon saaks liikuda tervise infosüsteemi.

Antigeeni kiirtest tuvastab viirusesse nakatumise, kui viiruse kogus on organismis väga suur. See tähendab, et esimestest sümptomitest peaks olema möödunud 4–5 päeva.

Kust saab?



Esmajärjekorras saab BOSONi antigeeni kiirtesti tellida läbi Medifumi e-poe. „Ajapikku jõuavad kiirtestid müügile ka teiste edasimüüjate juures üle Eesti,” kinnitas Kristjan Täht.