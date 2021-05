FOTO | Valgevenelaste ja demokraatia toetuseks: Stenbocki maja värvus punavalgeks

"Eesti on keelanud Valgevene lennufirmadel Eestist üle lennata ja lennujaamades maanduda ning me jätkame ettevalmistusi lisasanktsioonide kiireks kehtestamiseks. Eesti toetab valgevenelasi inimõiguste, demokraatia ja vabade valimiste eest seismisel. Solidaarsuse märgiks oli Stenbocki maja eile õhtul valge-puna-valge värvides."

Valge-puna-valge rahvuslippu kasutati Valgevenes peale Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ning see on peamisi demokraatliku Valgevene sümboleid.

Delfi on varasemalt kajastanud, et pühapäeva Ryanairi reisilennuki kaaperdamise abil Minskis vahistatud Raman Pratasevitš on 1995. aasta 5. mail sündinud Valgevene ajakirjanik ja opositsiooniaktivist, kelle peamine teene on Telegrami kanali Nexta asutamine.