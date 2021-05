Täna astus ellu parema linnaruumi eest seisev MTÜ Elav Tänav: „Tallinna tänavatel peab olema hea nii 8- kui ka 80-aastasel.”

Kunagist Uue Maailma seltsi vedanud Madle Lippus lisas: „Tahame, et Tallinna linn hakkaks toetama aktiivset ja tervislikku eluviisi, kus senisest enam argitoimetusi saaks tehtud jalgsi, ühistranspordi, ratta või tõukerattaga. Täna on nii laste kui ka vanemaealiste vähene liikumine ja rasvumine Tallinnas aktuaalne probleem, mida soodustab autokeskne linnaplaneerimine.”

Tallinna Rattastrateegia 2018-2027 ühe autori Tõnis Savi sõnul on MTÜ sooviks, et Tallinn viiks ellu enda võetud strateegilised eesmärgid. „2018. aastast kehtivas rattastrateegias toodud rattateede põhivõrku ei ole seni välja ehitama hakatud,” märkis ta, lisades, et äsja võeti vastu Tallinn 2035 Arengustrateegia ja MTÜ hoiab silma peal, et hea plaan süsteemselt ka ellu viidaks. „Jalgratta- ja kõnniteid saab nutikalt arendada ka nii, et autoga sõitjatelt midagi olulist ära ei võta ning kokkuvõttes suureneb kõigi turvalisus ja elukvaliteet,” teab Savi.

Kristjan Lepik selgitab MTÜ asutamise tagamaid: „Meie eesmärk on, et Tallinna tänavad oleksid elavad, et tänavaid ei planeeritaks, rekonstrueeritaks ja kasutataks kui vaid liikluskoridore. Tallinna tänavatel peab olema hea nii 8- kui ka 80-aastasel.”

Elava Tänava algatus on loodud tänavaruumi planeerimise tasakaalustamiseks, et esindatud oleksid kõigi linnaelanike huvid. Tegemist on apoliitilise organisatsiooniga, mille ambitsiooniks on olla linlaste hääleks ning jälgida, et linnavalitsus järgiks lubatud strateegilisi eesmärke, peaks kinni kokkulepetest ning looks linnaruumi, mis vastab parimatele kaasaegsetele Euroopa linnade praktikatele.

Tuuli Jevstignejev kommenteeris, et nende meeskonnaga on liitunud veel päris palju nõustajaid, kes suhtlevad igapäevaselt aktiivselt Tallinna linnavalitsusega. Kes need nõustajad on, Jevstignejev veel ei avalda, kuid kinnitab, et tegu pole erakondadega seotud isikutega, vaid tegemist on eri eluvaldkondade esindajatega, kel kõigil ühine soov: kaasaegne linnaruum, kus on kõigil hea.

Üks Elava Tänava funktsioonidest saab olema linnavalitsuse strateegiliste eesmärkide täitmise ja kokkulepete järgimine. Jevstignejevi sõnul tehaksegi seda nii, et kohtutakse linnas projektide eest vastutavate isikutega. „Hea näide on see, kuidas Reidi teega läks: plaanides olid ühed lubadused, aga see, mis tehti, oli teistmoodi. Meie MTÜ ülesanne ongi jälgida plaane, mis on esitatud, ja informeerida avalikkust muudatustest. Oleme valvekoera rollis,” kirjeldas Jevstignejev. „Aga me ei ole agressiivsed, eesmärk on linnavalitsusega koostööd teha.”

Juba on alustatud vestlusi Tallinna linnavalitsusega ning arutatakse erinevate tänavate tulevikku, kuid milliste täpselt, jääb esialgu veel saladuseks. Järjest uut infot hakkab avalduma suve jooksul, kinnitas Jevstignejev.

Miks on MTÜ just Tallinna keskne? „Sest praegu on Tallinnas aktuaalne see, et rattateede võrgustik on olematu ja lausa ohtlik,” põhjendas Jevstignejev. „Häid näiteid on Tartust ja Eestis on ka teisi linnu, kes on kaasaegse mõtlemisega. Aga Tallinnas on murekohti rohkem, sest see on pikalt olnud autokeskne.”

Selleks, et teemale tähelepanu tõmmata, kutsub MTÜ tallinlasi üles osalema Elava Tänava Eluruumi aktsioonis: too ajavahemikus 28.05-15.06 oma pink, laud või tugitool õue ja veeda lõunapaus oma maja või kontori ees. Tee sellest pilt ja saada see tere@elavtanav.ee ja postita oma sotsiaalmeedia kanalites, lisades #elavtanav.

Mis aktsioone MTÜ-l veel lähiajal plaanis on, Jevstignejev veel ei avalda. „Anname selle info jooksvalt välja,” märkis ta, lisades, et mõtteid on selles osas erinevaid ja suheldakse ka sarnaste välismaa organisatsioonidega.

Elava Tänava projektiga saab tutvuda lähemalt: elavtanav.ee.