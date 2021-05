Bashar al-Assad kuulutati taas Süüria presidendivalimiste võitjaks 95-protsendise toetusega

Süüria opositsioon nimetas valimisi farsiks ning USA ja Euroopa riigid teatasid, et need ei olnud ei vabad ega ausad.

Ise kolmapäeval häält andes kuulutas Assad, et Lääne arvamuse tähtsus on tema jaoks „null”.

Süüria on räsitud kümme aastat kestnud kodusõjast, mis vallandus, kui Assadi valitsus reageeris 2011. aasta märtsis surmava jõuga demokraatiameelsetele meeleavaldustele. Sõjas on hukkunud vähemalt 388 000 inimest ning pool elanikkonnast on olnud sunnitud kodudest lahkuma. Ligi kuus miljonit süürlast on pagulasena välismaal.