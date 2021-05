Hiina: koroonaviiruse laborilekke uurimine on poliitiline manipuleerimine ja süü teiste kaela veeretamine

USA president Joe Biden teatas varem, et tahab saada 90 päeva jooksul luureraportit koroonaviiruse päritolu kohta, vahendab BBC News.

Hiina on aga kategooriliselt eitanud igasugust seost Covid-19 ja Wuhani viroloogiainstituudi vahel. Koroonaviirus avastati esimest korda just Wuhanis 2019. aasta lõpus. Pärast seda on maailmas tuvastatud üle 168 miljoni nakatumisjuhtumi ja viiruse tagajärjel on surnud umbes 3,5 miljonit inimest.

Hiina teadlased on seostanud esimesed koroonaviiruse juhtumid Wuhani loomaturuga, mistõttu on teadlased teoretiseerinud, et viirus kandus inimesele üle mõnelt loomalt.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on teatanud, et on „äärmiselt ebatõenäoline”, et viirus pääses valla laborilekkest.

Hiina välisministeeriumi esindaja Zhao Lijian ütles Bideni otsust viiruse päritolu kohta luureraportit nõuda kommenteerides, et USA „ei hooli faktidest ega tõest ja tal on nullhuvi tõsiste teadusel põhinevate päritolu-uuringute vastu”.

„Nende eesmärk on kasutada pandeemiat stigmatiseerimiseks, poliitiliseks manipuleerimiseks ja süü teiste kaela veeretamiseks. Nad on lugupidamatud teaduse, vastutustundetud inimeste elude ja kontraproduktiivsed ühiste jõupingutuste vastu viirusega võitlemisel,” lausus Zhao.

Zhao lisas, et USA luureagentuuridel on valeinformatsiooni levitamise tume ajalugu.