Jürgen Ligi sõnum Jüri Ratasele: erakonna esimehed ei kandideeri presidendiks

"Erakonna esimehed ei kandideeri presidendiks," vahendab ERR Ligi intervjuud. "Sellega nad hülgaksid oma erakonna. Keskerakonna probleem on praegu reiting, enne kohalikke valimisi suur probleem. Ratasel endal seda probleemi ei ole, aga ta näeb vaeva, et erakonna üldist seisu parendada," lisas ta.

"Teine asi: mitte ükski erakond ei vaja oma sildiga presidenti, see hakkab erakonna võimalusi ainult sööma. Hakkab ka presidendi võimalusi sööma, kui tal on erakonna silt küljes."

Ligi sõnas, et temal ei ole midagi Kersti Kaljulaidi jätkamise vastu, kuid Kaljulaidi ühiskonda polariseeriv stiil tähendab, et tal on vajaliku poliitilise toetuse leidmine keeruline.

Päevaleht kajastas täna, et Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid on öelnud, et Ratas otsustab oma presidendiks kandideerimise või mitte kandideerimise mai lõpuks. Möödunud reedel toimunud Reformierakonna juhatuse koosolekul küsiti erakonna esimehelt peaminister Kaja Kallaselt, mis seis on. Kallas laiutas käsi: ei tea.