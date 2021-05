VIDEO JA FOTOD | Tagaajamine Harku vallas: roolijoodik kihutas oma BMWga 150 km/h ja sõitis teelt välja. Ta pages jalgsi edasi, kuni tabati

PPAst öeldi Delfile, et politsei sai neljapäeval kella 19.20 paiku teate, et Muraste kaupluse ees istus joobekahtlusega mees autosse ja alustas sõitu linna poole. Esialgse info kohaselt sõitis BMW roolis olnud 37-aastane mees oma masinaga patrullile maanteel vastu, sõidukiiruseks mõõdeti 150 km/h.

Üks lugeja kirjeldas, et kihutaval autol oli sabas politseiauto ning ka eriüksuse buss. Viimane on näha ka loo juures oleval videol. Kiirus on ilmselgelt väga suur.