Sergei Lavrov: Balti riigid käitusid Valgevene intsidendiga seoses kohatult

Lavrov lisas oma avalduses, et lääneriigid polnud Valgevene suhtes inimlikud. "Nad (lääneriigid - toim) teatasid valjuhäälselt sanktsioonidest ja nõudsid sõltumatut rahvusvahelist uurimist, ignoreerides fakti, et uurimise pakkusid välja ka Valgevene võimud," pahandas Lavrov. "Samal ajal teatati juba karistusest. Taolised käitumismaneerid on kahjuks meie paljude Lääne kolleegide poolt kinnistatud," lisas välisminister.