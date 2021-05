Venemaa ei lubanud Austria ja Prantsusmaa lennukeid Moskvasse, põhjuseks erimeelsus Valgevene osas

Venemaa aga on nimetanud Euroopa Liidu reageerimist hüsteeriliseks, hoides oma liitlase Valgevene poolele. Financial Times kirjutab, et Air France pidi ära jätma eilse lennu Pariisist Moskvasse ning Austrian Airlines jättis ära tänase lennu Viinist Moskvasse: mõlemad põhjusel, et Venemaa võimud ei tunnistanud Valgevenet vältivaid trajektoore, mis jäid seega kinnitamata. Ilma ametliku kokkuleppeta lennud aga toimuda ei saa.