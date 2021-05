Valitsus pikendas vaktsineeritute vabastust karantiinist ja piiriületuse järgsest isolatsioonist

Muudatuse kohaselt ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnud inimene 10 päevaks karantiini jääma, kui ta on viimase 12 kuu jooksul lõpetanud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri. Vabastus hakkab kehtima vaktsineerimise järel maksimaalse kaitse saavutamisest ehk praegu kasutusel olevate vaktsiinide puhul olenevalt tootjast 7–15 päeva pärast kuuri lõpetamist. Karantiinist on vabastatud ka inimene, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini, samuti inimene, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist.