FOTO | Tartu sümbolobjektid värvuvad Valgevene ajakirjaniku toetuseks punavalgeks

Tartu linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski lisas, et ka Tartu koolides õpib valgevene tudengeid ja Tartu ettevõtetes töötab valgevene spetsialiste. "Nii on meie kui rahvusvahelise ülikoolilinna jaoks iseenesestmõistetav seista demokraatlike väärtuste ja isikuvabaduste eest. Mõistame üheselt hukka rahvusvahelise õiguse jämeda rikkumise Valgevene tänaste võimude poolt ja kutsume kolleege üle maailma tegema sama," rääkis Kaplinski.

Reformierakonna linnapeakandidaat Tallinnas Kristen Michal märkis sotsiaalmeedias, et Tallinnas tuleks sama teha. "Iseolemine ja vabadus ning sõnum läänelikest väärtustest on põhimõtteline valik."

Delfi on varasemalt kajastanud, et pühapäeva Ryanairi reisilennuki kaaperdamise abil Minskis vahistatud Raman Pratasevitš on 1995. aasta 5. mail sündinud Valgevene ajakirjanik ja opositsiooniaktivist, kelle peamine teene on Telegrami kanali Nexta asutamine.