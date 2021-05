Festivalikorraldajad rõõmustavad: juuni keskpaigast saab suurüritustele koroonaimmuunsust näitava tõendiga

Töö- ja terviseminister Tanel Kiik ütles valitsuse pressikonverentsil, et tõend peaks saama siseruumis toimuva ürituse osalemise tingimuseks, kui inimesi on kuni 2000, väliüritusel kuni 6000. Niisiis saakski olla koroonatõend vahend, et korraldada praegu lubatust suurema piirarvuga sündmusi. Ministri sõnul võivad need piirarvud suve jooksul muutuda.

Praeguse leevenduskava kohaselt saab alates 14. juunist korraldada kuni 1000 osalejaga sündmusi.

Kiik lisas, et täie tervise juures olemist saab tõendada peale vaktsineerituse ka negatiivse koroonatesti või läbi põdemise tõendiga – need kolm varianti on digitõendis võrdse kaaluga.

Küll aga on nende kehtivus erineva pikkusega. Praegu tunnistatakse viiruse levitamise mõttes ohutuks inimene, kes on koroona läbi põdenud viimase kuue kuu jooksul või läbinud vaktsineerimiskuuri viimase aasta jooksul.

Seda, kas negatiivne PCR-test ei tohi olla vanem kui 24 või 72 tundi, või kas PCR-testi asemel saab arvestada kiirtesti, ei ole valitsus veel kokku leppinud.

“Esmane põhimõte on diskrimineerimise vältimine,” lausus Kiik. Teise eesmärgina tõi ta välja võimaldada inimestel teha rohkem, kui ilma usaldusmeetmeteta ehk digitõendiga pandeemia ajal võimalik on.

“See lähtub põhimõttest, mida professor Lutsar (teadusnõukoja juht –toim) on ka korduvalt öelnud, et me peame õppima selle viirusega elama ja see on üks konkreetne viis, kuidas seda nakkusohutult teha,” lausus Kiik.

Peaminister Kaja Kallas lisas, et koroonatõend on vajalik seni, kuni kehtivad piirangud, sest kui neid ei ole, puudub ka vajadus tõestada, et inimene ei ole viiruskandja.

Õiguskantsler Ülle Madise kommenteeris Delfile, et täituvuspiiranguid saab kasvatada tõendiga inimeste arvu võrra. Kas seda teha, otsustab Vabariigi Valitsus, lisas ta.

Madise rõhutas, et Eestis kehtib vaktsineerimisvabaduse põhimõte. “Iga piirang peab olema nakkuse leviku tõrjeks vältimatult vajalik nii eraldivõetult kui osana piirangute kogumist,” märkis ta.

“Saame suvele vastu minna optimistlikumalt”