Leedu siseminister lubas Valgevene piiri valvet tugevdada. Salakauba ja migrantide voog kasvab ja Minski režiim võib selles osaline olla

„Me vaatasime oma otsustes ette mitmes suunas. Esimene otsus on seotud pikaajalise perspektiiviga. Meie eesmärk on katta kogu piir Valgevenega valvekaameratega. Seetõttu andsin ma täna korralduse valmistada ette vajaduste ja võimaluste plaan, et piir saaks võimalikult kiiresti jälgimissüsteemiga kaetud,” ütles Bilotaitė ajakirjanikele, vahendab Leedu Delfi.

„Ma tahan kinnitada, et poliitiline tahe selleks on nii peaministri kui ka valitsuse poolt olemas. Kindlasti leitakse kõik finantsressursid, et piir saaks võimalikult kiiresti kaetud,” lisas Bilotaitė.

Bilotaitė märkis, et kogu Valgevene piiri ulatuses kavatsetakse jälgimissüsteemid paigaldada lähima kahe aasta jooksul.

Bilotaitė sõnul katavad jälgimisseadmed praegu 38% Valgevene piirist.

Minister lisas, et kogu piiri katmine läheb maksma 38 miljonit eurot.

Bilotaitė ütles ka, et lühiajalise perioodi jooksul ja juba praegu tugevdatakse Valgevene piiri valvet. Praegu täheldatakse mitte ainult salakaubaveo, vaid ka ebaseaduslike migrantide arvu kasvu ja see võib olla seotud Valgevene režiimi tegevusega.

„Meil on selged signaalid probleemide olemasolu kohta, sest viimasel ajal täheldame me ebaseadusliku migratsiooni vooge ja see tendents on selline, et selle aasta viimase kvartaliga on meil 178 ebaseaduslikku migranti, kes tulid Valgevenest. Kui aga võrrelda eelmise aastaga, siis on arv märkimisväärselt suurenenud,” ütles Bilotaitė.

„Paistab, et teatud tasu eest, aga meie andmetel tuuakse need inimesed Leedu piirile ja nad satuvad organiseeritult Leetu (...). On selge, et Valgevene ametiisikud võivad selles samuti osaleda,” lisas Bilotaitė.

Bilotaitė märkis, et kavas on tarvitusele võtta meetmed, et migratsioonisüsteem Leedus ei oleks saabujatele ligimeelitav.

Leedu-Valgevene piiri kogupikkus on 680 kilomeetrit.