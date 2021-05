VIDEO | Tanel Kiik Keskerakonna langevast reitingust: tuleb vältida korruptsioonijuhtumeid

Kiik märkis, et Jüri Ratas ei ole praegu olnud küll ametlik presidendikandidaat, kuid tema hinnangul sobiks Ratas sellesse ametisse hästi. Kiik iseloomustas Ratast kui võimekat ja rahvast ühendavat persooni ja lisas, et tal on kogemused, isikuomadused ning põhimõtted, et ta olla vabariigi president.

“Julgen ennustada, et varem või hiljem ta presidendi ametisse valitakse, kui ta selleks soovi avaldab.”

Varem on Jüri Ratas lubanud anda teada, kas soovib pürgida presidendiks või mitte hiljemalt maikuu lõpuks. Täna kinnitas aga Kiik, et ühtegi kandidaati Keskerakond mai viimastel päevadel ei esita, sest inimese kinnitamine eeldab volikogu otsust.

Kas aga ei karda Kiik Jüri Ratase presidendiks saades ohtu võimude lahususele, arvestades, et too on viimastel aastatel mänginud olulist rolli Eesti päevapoliitikas?

“Sellist ohtu ma ei näe,” lausus Kiik. “Kindlasti on Jüri Ratas võimeline oma rolli ja tegutsemisviisi vastavalt ametikohale valima.”

Keskerakonna langevad reitingud

Delfi kirjutas täna, et MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS viimast 20 küsitluselainet vaadeldes saab järeldada, et EKRE võib olla kinnistamas enda positsiooni Eesti populaarsuselt teise erakonnana, jättes Keskerakonna kolmandale kohale.

Kommenteerides Keskerakonna langevat populaarsust, sõnas Kiik, et erakonnal tuleb rohkem selgitada oma tööd ja põhimõtteid ning vältida mistahes korruptsioonijuhtumeid.

Küsimusele, kas Kiik viitas hiljutisele “joogid autosse” skandaalile, vastas ta eitavalt, lisades, et pidas silmas nii Edgar Savisaare ajastust pärinevaid juhtumeid, mis saadavad erakonda eri kohtuastmetes siiani, aga ka selle aasta jaanuaris esitatud kahtlustusi, mis viisid eelmise valitsuse lagunemiseni.