KUULA | Kindlustusandja julgustab mõtlema tulevikule

Me elame kahtlemata muutunud maailmas. Ühest küljest elame me oma elu ja teeme, mida me oleme kogu aeg harjunud tegema, samas kontrollib maailmas inimeste tegevust koroonaviirus. Mistahes hetkel on turvatunne meile alati oluline, sõltumata viirusest, selle levikust või kahjulikkusest. Nii endale kui lähedastele tuleks turvatunnet pakkuda igal ajal. Anneli Brandt Mandatum Life’ist rääkis saates, et elukindlustuse peale hakatakse aktiivsemalt mõtlema ca 30aastaselt. „Mida vanemaks saame, seda rohkem võiksime mõelda enda kindlustamise peale. Mõtle iseendale, mõtle oma lähedastele ja tööandjana tuleks mõelda oma töötajate peale!“, lisas Brandt.