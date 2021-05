Kreml: Venemaad ebanormaalseks nimetanud Poola president vihkab Venemaad

„Me suhtume sellisesse retoorikasse väga halvasti, see ei meeldi meile ja me ei pea seda vastuvõetavaks,” ütles Peskov ajakirjanikele Duda sõnu kommenteerides, vahendab Interfax.

„Venemaa on sõbralik riik. Riik, mis on tugev, enesekindel ja absoluutselt iseseisev. Ja omades neid omadusi otsib Venemaa sõbralikke vastastikku kasulikke koostöösuhteid kõigi naabritega, sealhulgas Poolaga. Ja meil on kahju, et vihkamine meie maa vastu katab kahjuks mõnede Poola poliitikute silmi, sealhulgas presidendi omi, ega anna võimalust poliitilisel tarkusel peale jääda,” lausus Peskov.