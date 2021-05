VIDEO | Reisijad viimasel Minski-Tallinna lennul: pardal oli tunda ärevust

"Ma arvan küll, et natuke oli lennuki pardal ärevust," tunnistas üks lennukis viibinud mees. "Kartsime, et lend võidakse tühistada," ütles ta. Minskis vahemaandunud reisija selgitas, et kui lend oleks tühistatud, oleks ta olnud sunnitud enda kulul lähtekohta tagasi reisima.

Lennul viibis palju neid, kelle eesmärk oli tegelikult mitte Eestisse tulemine, vaid reisimine riiki, mis on ühenduse Valgevenega juba katkestanud. Valgevenes elav, aga Leetu tööle sõita soovinud mees ei kartnud, et ta tagasi ei saa: "Maad mööda ikka lubatakse." Olukorda Valgevenes nägi ta tumedates toonides: "Meeldivat on vähe, aga mis teha, on vaja edasi elada."

Samuti Valgevenes elav ning Leedus töötav autojuht ütles, et ka tema jaoks oli tegemist sunnitud muudatusega reisiplaanides. Olukorra kohta Minskis ütles ta, et ametlikest kanalitest tuleb positiivseid sõnumeid: "Räägivad, et kõigil on hästi." Mees, kellel on Leedus asuva tööga vaja kolm last ära toita, ei hakka aga olukorra tegelikkust salgama: "Pigem on hästi Sašal ja Koljal (Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenkale ja tema poeg Nikolai – toim)."