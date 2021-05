Keskus Dosje: Valgevene lennujuhid teatasid Ryanairi pilootidele pommist pool tundi varem, kui saabus „Hamasi ähvarduskiri”

Lennuki maandumist Minskis kommenteeris eile Valgevene president Aljaksandr Lukašenka, kes ütles, et teade pommi kohta lennuki pardal saabus „Ateenasse, Minskisse ja Vilniusse üheaegselt”. Kui Valgevene lennujuhid olid väidetavalt eriteenistustelt saadud informatsiooni pommi kohta Ryanairi pilootidele edasi andnud, langetati otsus tuua lennuk Minskisse ja seda saatma saadeti Valgevene õhujõudude hävitaja MiG-29.

Sündmuste käik oli Dosje amdmetel järgmine:

23. mail kell 12.25 Valgevene aja järgi saabus Leedu lennujaamade operaatorfirma Lietuvos Oro Uostai (LOU) administratsiooni e-postiaadessile kiri ähvardusega õhkida pomm reisi FR4978 teenindanud lennuki pardal. See oli saadetud aadressilt ahmed_yurlanov1988@protonmail.com. Kirja sisu oli järgmine: „Meie, Hamasi sõdurid, nõuame, et Iisrael peataks tule Gaza sektoris. Me nõuame, et EL loobuks Iisraeli toetamisest selles sõjas. On teada, et Delphi majandusfoorumist osavõtnud naasevad 23. mail koju reisiga FR4978. Sellesse lennukisse on paigutatud pomm. Kui te meie nõudmisi ei täida, plahvatab pomm 23. mail Vilniuse kohal. Allahu Akbar.”

Kell 12.30 sisenes lennuk Valgevene õhuruumi. Nagu selgub lennujuhtide ja Ryanairi pilootide vestluste stenogrammist, informeeris Valgevene pool samal minutil meeskonda ohu kohta. Kell 12.33 teatas lennujuht piloodile, et kiri teatega pommi kohta saadeti korraga mitmesse lennujaama. Keskus Dosje selgitas aga välja, et sel hetkel oli „terroristide” kirja saanud ainult LOU. Kreeka tsiviillennundusametkond teatas, et Ateena lennujaama kirja pommiähvardusega ei saabunudki.

Kell 12.47 muutis lennuk kurssi ja võttis suuna Minskile. Valgevene transpordiministeeriumi lennundusvalitsuse ametlikus teates ei avaldatud üksikasju e-kirja saamise aja kohta, aga Dosje selgitas välja, et kirja koopia kasutajalt Ahmed Yurlanov tuli Minski rahvusliku lennujaama e-postiaadressile (info@airport.by) kell 12.57 Valgevene aja järgi ehk ligi pool tundi hiljem, kui edastati teade võimaliku pommi kohta lennukis.