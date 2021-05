VIDEO ja BLOGI | Koroonapassiga inimesed saavad juba lähinädalatel palju suurematel pidudel käia

Peaminister teatas, et digitõend tagaks vabastuse karantiini jäämisest piiriületamisel või kui inimene tunnistatakse lähikontaktseks.

Digitõendi järgi on ohutu koguneda inimestel, kes on kahekordselt vaktsineeritud, koroonaviiruse läbipõdenud või on esitanud negatiivse koroonaviiruse testi.