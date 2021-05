DOKSARI | Esimesed. Kuidas ja miks Eesti 2001. aasta HIV-epideemia maha magas

“See oli noor riik, kes üritas oma ajaloost eemalduda, saada millekski teistsuguseks kui varem. Süsteemid, mis olid Nõukogude ajal, neid restruktureeriti, tervishoiusüsteem, see loodi uuesti vastavalt läänelikumatele lähenemisviisidele, samuti sotsiaalkindlustussüsteem. See oli selline edu otsimine, enesekindluse otsimine, et näidata maailmale, et võime olla edukad. Aga oli ka palju erinevaid sotsiaalseid probleeme," lisas ta.