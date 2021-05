Minskist saabus Tallinnasse Belavia lend Minskist. Eesti on lähiregiooni ainus riik, mis Valgevene lende veel lubab

Eilne Minsk-Barcelona lend jäi õhku rippuma

Eilne Belavia Minsk-Barcelona lend ei jõudnudki Katalooniasse. Õhusõiduki kummalisest käitumisest andis märku ka lennukite tegevust monitooriv veebileht Flightradar24. Nende sõnul oli selle põhjus teadmata.



Hiljem selgus, et antud lennule ei antud luba Prantsusmaa õhuruumi sisenemiseks. Seetõttu oleks lennu jätkamine olnud mõttetu, sest Belavial on lisaks Prantsusmaale keelatud ka Suurbritannia õhuruumi sisenemine, mistõttu lennukil oli pea võimatu Barcelonani jõuda. Lennuki meeskond otsustas seejärel tiirutades kütust kulutada, et lennuk maandumiseks kergemaks teha, ning suundus tagasi Minski.



Mõnikümmend minutit hiljem startis Minskist lend Poola pealinna Varssavisse, mis maandus sihtkohas probleemideta. Samas ütles Poola Lennundusagentuuri pressiesindaja Vene portaalile The Insider, et "Poola kindlasti ei luba Belavia lennukeid enda õhuruumi." Poola meedia on Minsk-Varssavi lennu Poola õhuruumi lubamise võimaliku põhjusena välja toonud fakti, et tolle pardal olid Poola kodanikud, kes soovisid Valgevenest koju pääseda.



Euroopa Liidu juhid on kutsunud üles Belaviale kehtestama täielikku Euroopa Liidu õhuruumi sisenemise keeldu, kuid seni seda veel tehtud ei ole. Mitmed allikad märgivad siiski, et selle kehtestamise puhul on tegemist päevade küsimusega.



Lisaks Suurbritanniale ning Prantsusmaale on ametlikult Belavia lennukite sisenemise enda õhuruumi juba keelanud Läti, Leedu, Ukraina, Tšehhi ja Rootsi.



