Minskist saabus Tallinnasse Belavia lend. Eesti on lähiregiooni ainus riik, mis Valgevene lende veel lubab

Paet: miks on Eesti viimane riik Vene-sõbraliku Küprose kõrval, kuhu Belavia ikka lennata saab?

Urmas PaetReformierakondEuroopa parlamendi liige

Eesti ja Küpros on ainukesed EL-i riigid, kuhu täna Valgevene riiklik lennuettevõte veel lennata saab. Teised EL-i riigid on Belavia riiki lubamise keelanud.Mäletame, kui kirglikult keelas eelmisel aastal Eesti majandusminister kõikvõimalikke lende ja ühendusi Tallinnast teistesse EL-is asuvatesse sihtpunktidesse.Vajalik oleks selgitus, miks Eesti ei hooli aga nüüd isegi Euroopa Ülemkogu esmaspäevasest põhimõttelisest otsusest, rääkimata sellest, et mõistetaks pühapäevase Lukašenka režiimi poolt teostatud riikliku terrorismiakti tõsidust.Tegemist on Valgevene riikliku lennufirmaga Belavia, mis on vägagi Lukašenka lähikonnas ja mille reisijate nimekirju vaatab põhjalikult läbi Valgevene KGB. Valgevene õhuruumist saab praegu jõuga alla tuua iga lennuki, nagu pühapäeval nägime, ja vahistada režiimi soovil reisijaid, kes on lennukis, mis kasutavad Valgevene õhuruumi.Ja küll tulevad sanktsioonid ka teistele Valgevene riiklikele ning Lukašenkale lähedal olevatele ettevõtetele.