Isamaa volikogu esimees Sven Sester ütles, et volikogu toetas eestseisuse ettepanekut. Parempoolsete juht ütles aga järgmist: “Soovitakse teha suurkogu omadel tingimustel. Seedri lootus on see, et ta saab omad inimesed kohale sinna.”