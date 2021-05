ERISAADE | Irja Lutsar: suvistel suurüritustel võiks pileti kõrval ette näidata ka vaktsineerimise tõendi

Järgmisel nädalal algab juunikuu ja suve avalöök toimub tavaliselt jaanipäeval. Lutsar andis lootust, et jaanipäevaks võime olla sellises olukorras, mis lubab meil pööripäeva pidu ka korralikult tähistada. Ta ütles, et pereringis saab kindlasti pidu pidada. “Kas väga suuri pidusid, kus me ennast ära unustame, tuleb – selles ma väga sügavalt kahtlen.”

Lutsar ei soovitanud üle Eesti suurteks pidudeks veel jaanipäeval kokku tulla. Küll aga ei näe ta muret külapidudes, kuhu tulevad kokku elanikud ühest paigast, kus nakatunuid üldse ei ole.

“Teame, et Hiiumaal on viimase kahe nädala jooksul on olnud kaks nakatunut,” tõi Lutsar ühest madala nakatumistasemega paigast näite ja lisas, et pole kindel, kas need kaks hiidlast üldse Hiiumaal paiknesid positiivset proovi andes.

Lutsar tõi välja, et kõrge nakatumine on endiselt Ida-Virumaal, aga ka Valgamaal. Et viimane on väike maakond, avaldas Lutsar lootust, et seal tulevad nakatumisnäidud jaanipäevaks alla.

Festivalile võiks saada vaktsineerimispassiga

Lutsar arvas, et nüüd, kus väga paljud inimesed on vaktsineerimiskuuri läbinud, võiks suvistel suurüritustel kasutada vaktsineerimise sertifikaati, kiirtesti või eelmisel päeval tehtud PCR-testi. “Et üritustele satuksid need, kes on vaktsineeritud või läbi põdenud,” ütles ta.

Lutsar põhjendas vaktsineerimispassi kasutamise sellega, et juunikuu keskpaigaks on kõigil soovijatel olnud võimalus lasta end kaitsepookida, paljudel on selleks ajaks vaktsineerimiskuur juba lõpetatud.

Kümnete tuhandete osalejatega üritusi Lutsar veel selleks suveks planeerida ei julgeks.

Millal jõuame valgusfooril rohelisele skaalale? Kas ja kui kauaks saab iga-aastaseks rutiiniks koroona vastu vaktsineerimine? Ja kuidas plaanib Lutsar ise kasutada vaktsineeritud inimese privileegi – minna reisile? Sellest tuleb veel juttu Delfi “Erisaates”.