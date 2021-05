Riigikogu erakonnad ei soovi Jüri Ratast presidendiks? Keskerakond kaalub ka parteivälist kandidaati

Keskerakonna üks juhtkujusid Jaak Aab ütles täna õhtul pärast koosolekut Delfile, et selgeid otsuseid ei sündinud. "Presidendikandidaat ei saanud selgeks, kõik on lahtine," tõdes ta. "Momendil ei ole näha Riigikogu erakondade vahel ühtsust, et president parlamendis ära valida, seega jätkame konsultatsioonidega."