Valgevene kaitseminister: USA pommitajad harjutavad naaberriikides lööke Valgevene pihta

„Täna on olukorras meie riigi ümber valdavad tsentrifugaalprotsessid. Neid iseloomustab naaberriikide militariseerimine ulatusliku informatsioonilise agressiooni taustal. Peamised põhjused on Põhja-Atlandi alliansi ja Euroopa Liidu püüded dikteerida takistamatult oma tahet. Selliste protsesside otsesed tagajärjed on luuretegevuse ja NATO liikmesriikide relvajõudude sõjalise ettevalmistuse suur intensiivsus, välismaise sõjalise kohaloleku kasvatamine meie naaberriikide territooriumil, sõjaliste kulutuste kasv. Lennuväe lendude intensiivsus naaberriikide õhuruumis ja Läänemere akvatooriumi kohal on kuni 30 lennukite väljalendu nädalas, mis võimaldab teha luuret kogu meie riigi sügavuses,” kurtis Hrenin.