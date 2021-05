Kaljulaid kutsus Suurbritanniat lõpetama Valgevene korruptiivse raha pumpamist läbi Londoni

Kaljulaid ütles, et Euroopa Liidu sanktsioonid on suunatud „rahaarterite” vastu, mis lubavad Valgevene režiimil tegutseda, vahendab Guardian.

Kaljulaid kutsus Suurbritannia valitsust näitama üles ühtsust Euroopa Liiduga ja tegema kõik, mis suudab, et seista vastu antidemokraatlikele valitsustele nagu see, mida juhib Valgevene president Aljaksandr Lukašenka .

„Me ei hoidnud end siin Eestis väga tagasi ka pärast Salisbury rünnakut osutamast, et seda raha on palju teie enda riigis,” ütles Kaljulaid BBC Radio 4 saatele „World at One”.

„Me mõistame, et on õiguslikud piirangud, aga olge nii karm, kui saate olla, võttes arvesse, et seda raha pumbatakse välja Valgevene inimeste kannatustest nende demokraatlikke õigusi jalge alla tallava režiimi all,” ütles Kaljulaid. „Ma olen üsna kindel, et Ühendkuningriik näeb siin karm ja Euroopaga ühtne olemises väärtust, nagu meie olime Salisbury juhtumi puhul.”