VIDEO | Nexta ajakirjanik jõhkratest ähvardustest: tekitab muret, kuid oleme sellega harjunud

Meediakanal Nexta üks asutaja Stsiapan Putsila sõnas, et ähvardused hakkasid laekuma juba augustis, mil Minskis toimusid suured meeleavaldused, kuid Raman Pratasevitši vahistamine on käivitanud uue laine. "Ähvardatakse, et meid tulistatakse, et meie kontor lastakse õhku, et nad ei too meid isegi Valgevenesse tagasi nagu tehti Ramaniga," lausus Putsila. "Muidugi, see tekitab muret, kuid me oleme sellega harjunud," ütles ta.