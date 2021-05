Moskva: Vene lipu mahavõtmine Riias on varjamatu lugupidamatus

Zahharova teatas Venemaa välisministeeriumi veebilehel avaldatud kommentaaris, et sellised „ebaväärikad manipulatsioonid vastavad täielikult avalikult russofoobsele liinile, mida järgib Läti valitsev ladvik”, vahendab Interfax.

„Näib, et meie Läti naabrid püüavad täiest jõust kanda kinnitada Venemaale ebasõbralike riikide ridades. Kui see on Läti poole teadlik valik, teeme sellest järeldused,” ütles Zahharova.