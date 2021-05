Organisatsioon Piirideta Ajakirjanikud esitas Leedu prokuratuurile terrorisüüdistuse Lukašenka vastu

Leedu kriminaalkoodeksi paragrahvi 251 järgi on sõjalennuväe kasutamisega ähvardamine tsiviilõhusõiduki vastu eesmärgiga sundida seda väljamõeldud plahvatusohu ettekäändel kurssi muutma „õhusõiduki kaaperdamine tulirelva, lõhkeaineid või muid õhusõiduki meeskonnaliikmete või reisijate elu või tervist ohustavaid vahendeid kasutades”. Hagiavalduses näidatakse ilmekalt, et Valgevene õhujõudude hävituslennuki MiG-29 saatmine Ryanairi reisilennukit vahelt lõikama kujutas endast ohtu „meeskonnaliikmete või reisijate elule või tervisele”. Avalduses on üles loetletud ka mitmed alused selleks, et lugeda plahvatusoht, millega Valgevene võimud lennuki hõivamist põhjendasid, valeks.

Piirideta Ajakirjanikud märgivad, et „ei ole mingit kahtlust, et Pratasevitši vahistamine, mis järgnes rahvusvahelise reisi pretsedenditule hõivamisele, on suunatud kõigi Valgevene ajakirjanike hirmutamisele nii riigi sees kui ka väljaspool seda. See aktsioon pidi neile demonstreerima, et kus nad ka ei viibiks, võib režiim nad vahistada ja vangi panna. See näitab, et režiim ei peatu millegi ees, et vahistada igaüks, kes seda kritiseerib”. Valgevene televisioonis 24. mail Pratasevitši sunniviisil antud ülestunnistus, milles ta räägib oma süüst „massirahutuste organiseerimisel”, kinnitab Piirideta Ajakirjanike sõnul seda strateegiat.