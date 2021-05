VIDEO | Pratasevitši tüdruksõber KGB vanglas: olen "Valgevene musta raamatu" toimetaja

Pooleminutises videos nimetab Sapega oma isikuandmed ja elukoha ning ütleb siis, et on Telegrami kanali „Valgevene must raamat” toimetaja. See kanal „avaldab siseasjade organite töötajate isiklikku informatsiooni”.

Sapega ema Anna Duditš ütles telekanalile RT, et on videost šokeeritud. „Ma ei saa üldse aru, mis toimub. Mis „Must raamat”, Sofja? Või olen ma midagi segi ajanud või on see uni või on see pettus,” ütles Duditš.

Telekanalile Rossija lisas ema: „Minu tütar ei tegelenud mingi poliitilise tegevusega. Ta tegeles sellega, et lõpetas Euroopa Humanitaarülikooli, praegu on tal just töö kaitsmine, ta oleks pidanud juba lähiajal diplomi saama.”

RT-le ütles Sapega isa, et tütar ei ole kunagi protestiaktsioonidel osalenud ega ole üldse näidanud üles mingit huvi poliitika vastu.

Advokaat Aleksandr Filanovitš ütles RBK-le, et Sapegat kahtlustatakse „kriminaalselt karistatava tegevuse toimepanemises”. Mis tegevus see täpselt on, Filanovitš ei täpsustanud, sest temalt võeti allkiri selle mitteavaldamise kohta. Sapega viibib Valgevene KGB eeluurimisisolaatoris ja tema asjaga tegeleb Valgevene uurimiskomitee peauurimisvalitsus.

Venemaa välisministeeriumi andmetel kahtlustatakse Sapegat kuritegudes, mis pandi väidetavalt toime 2020. aasta augustis ja septembris. See oli Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka vastaste meeleavalduste tippaeg. Venemaa välisministeerium ei täpsustanud, millistest kuritegudest jutt käib, teatas ainult, et Sapega on kahtlustatav Valgevene kriminaalkoodeksi mitme paragrahvi alusel.

Venemaa opositsiooniline ajaleht Novaja Gazeta teatas oma allikale viidates, et Sapegat süüdistatakse massirahutuste organiseerimises, mida saatis vägivald ning grupiviisilise tegevuse organiseerimises, mis oli seotud võimuesindajate nõudmistele selge allumatusega.