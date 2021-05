"Teil on pardal pomm. See võidakse Vilniuse kohal õhkida." Vestlus piloodi ja lennujuhtimistorni vahel

Torn: Minski lennujuhtimistorn, tervist, radarikontakt.

Piloot: Tere, kuuldel.

Torn: Meil on info eriteenistustelt, et teil on pardal pomm, mis võidakse Vilniuse kohal aktiveerida.

Piloot: Kas saaksite korrata?

Torn: Ütlen veelkord, meil on info eriteenistustelt, et teil on pardal pomm. See pomm võidakse Vilniuse kohal lõhata.

Piloot: Sain, ootel.

Torn: Turvakaalutlustel soovitame maanduda Minski rahvusvahelises lennujaamas.

Piloot: Okei… kas saaksite palun alternatiivi pakkuda? Pomm… kust see info tuli? Kust te selle informatsiooni saite?

Torn: Lennujaama turvateenistus ütles, et nad said e-kirja.

Piloot: Vilniuse lennujaama turvateenistus või Kreeka oma?

Torn: Seda jagati erinevate lennujaamadega.

Piloot: Kust tuli soovitus Minskis maanduda? Lennufirmast? Või tuli see lähtekoha lennujaamast? Või sihtkoha lennujaamast?

Torn: See on meie soovitus.

Piloot: Korrake palun.

Torn: See on meie soovitus.

Piloot: Ütlete, et see on teie soovitus?

Piloot nõustub Minskis maandumisega.

Rööviti Valgevene ajakirjanik Raman Pratasevitš ja tema Venemaa kodanikust kaaslanna. Pratasevitš oli Lukašenkale pinnuks silmas seetõttu, et vedas eest suhtlusrakenduse Telegram kanalit NEXTA. Selle näol on tegemist infoallikaga, kust sai teavet protestide kohta, samal ajal kui Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka kontrolli all olevatest riigikanalitest kostus eetrivaikus.