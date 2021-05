Kaja Kallas: ka varem Venemaaga dialoogi pidamisest rääkinud EL riigid on silmi avamas

Ülemkogu kehtestas Valgevenele sanktsioonid:

Asjaga seotud isikutele nii ruttu, kui võimalik

Täiendavad majandussanktsioonid Valgevenele

Valgevene lennufirmadele keeld nii EL õhuruumis ja lennujaamades

Peaminister pidas seda suhteliselt erakordseks, et reaktsioon sündmustele niivõrd kiiresti tuli. "Inimesed olid šokeeritud, et kahe pealinna vahel liikuv lennuk täis Euroopa Liidu kodanikke võetakse teise riigi võimu poolt maha," ütles Kallas Delfile. "See on tungimine Euroopa turvalisse tsooni," lisas ta.

Valitsusjuht nõustus, et Valgevene ja Venemaa küsimusi nähti sama teema alapeatükkidena. Kallas tõstatas ülemkogul sõjaväeõppuse Zapad-21 teema. Nimelt plaanivad naabrid demonstreerida "Venemaa ja Valgevene liitriigi valmisolekut ja võimekust" iseseisvuse kaitsmisel, nagu kirjutas Valgevene riiklik uudisteagentuur Belta.