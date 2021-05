KUULA SAADET | TalTechi avaliku sektori võtmeteemasid ja eestipärast innovatsiooni kombineeriv õppekava võimaldab teha suuri tegusid

Ka avalikus sektoris kohtab tihti uusi ja ebatraditsioonilisi lahendusi, mis tööd märgatavalt efektiivsemaks muudavad. „Eesti on väga hea koht, kus sellist asja õppida ja ka hästi hea koht, kus see kohe praktikasse panna,” ütleb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis strateegianõunikuna töötav Kärner ja lisab kindlalt, et ilma kaheaastase magistriõppeta poleks ta oma positsioonil vastu pidanud, sest õpitud teadmisi tuli kohe oma töös rakendama hakata. „Väga kiiresti tuli mul asutuses aru saada, kuidas strateegilisi osasid pikemalt planeerida ja ette mõelda ning milline on mõistlik käsitlus – ehk et kõik see oli vaja tööl kiiresti kasutusele võtta.“