Eesti tõstatab Valgevene lennukihõivamise teema ÜRO julgeolekunõukogus

Välisministeeriumis toimus täna pressikonverents, kus räägiti Eesti tegevusest ÜRO julgeolekunõukogus. 1. juunil saab Eestist kuuks ajaks nõukogu eesistuja.

Eesti alustas juba pühapäeval mõttekaaslasest riikidega konsultatsioone, et Vilniuse lennu jõuga ümbersuunamist arutataks ka julgeolekunõukogus. “Meie vastutus on hoida sellel intsidendil – ja seda võib nimetada ka riiklikult korraldatud inimrööviks – ka julgeolekunõukogu tähelepanu,” ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

Eesti ÜRO-suursaadiku Sven Jürgensoni sõnul jõuab teema nõukogu lauale homme, ent paraku alles pärast koosoleku põhiosa toimuval “muude teemade” arutamisel. “Praegusel hetkel pole protseduuriliselt muid võimalusi julgeolekunõukogu ametlikku päevakorda saada, kui keegi võtmeriikidest vastu on,” ütles Jürgenson. “Ja selge on see, et Venemaa on sellele vastu. Kahjuks on “any other business” ka kinnine istung, oma avalduse saame teha selle istungi järel.”



Delfi palus kommenteerida, millist seisukohta on Valgevene küsimuses oodata Venemaalt ja Hiinalt. Suursaadik tõdes, et seni on kahe riigi suhtumine lähtunud sarnaselt aluselt. “Nad mõlemad rõhutavad Valgevene puhul riikide suveräänsust, millele peavad alla jääma igasugused isikuvabadused ja inimõigused,” ütles Jürgenson. “Samas on huvitav võrdlus Hiina suhtumises Ukraina konflikti, mis on Venemaast erinev just samal põhjusel. Nad rõhutavad tugevalt riikide suveräänsust igas konfliktis ja Venemaa sekkumine Ukrainas ei ole Hiinale sugugi mugav.” Kuidas riigid oma geopoliitilisi huve viimase intsidendi puhul tõlgendavad, peab saadiku sõnul näitama homne istung.



Välisminister Eva-Maria Liimets rääkis, et Eesti eesistumise aega mahub kolme kõrgetasemelise kohtumise juhtimine. 22. juunil juhib Liimets Afganistani-teemalist arutelu. “Rahvusvahelised väed on lahkumas ja julgeolekuolukord on halvenenud,” kommenteeris Liimets. “Sealjuures on tihenenud rünnakud naiste, laste, koolide ja ajakirjanike vastu.”