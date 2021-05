Züleyxa Izmailova: riigi terror vähemuste vastu peab lõppema!

Kui peale Ratase valitsuse lagunemist jaanuaris oli kolm kuud vaikust abielu-küsimuses, siis nüüd üritavad rohelised seda teemat eesti poliitikas "üles soojendada".

Rohelised andsid 15. mail riigikogule üle petitsiooni perekonnaseaduse muutmiseks. Miks seda vaja on?

Eestis kehtib kooseluseadus, mis võimaldab põhimõtteliselt samast soost paaridel kooselu registreerida, kuid reaalsuses see ilma rakendusaktideta ei toimi. See piirab kodanike põhiseadusest tulenevat õigust võrdsele kohtlemisele. Kooseluseadus ilma rakendusaktideta „vindub” juba kuuendat aastat ja poliitikutel pole tahet sellega tegeleda.

Meie ettepanek muuta abielu-mõiste sooneutraalseks on kõige lihtsam viis võrdsete õiguste tagamiseks. Demokraatlikus riigis on vähemuste õigused kaitstud ja need pole allutatud enamuse tahtele. Siin on küsimus selles kas me oleme demokraatlik riik või mitte. Kõik inimesed peavad tundma seda, et neid austatakse ja väärtustatakse.

Samast soost paarid saavad juba oma partnerlust registreerida. Milles probleem?

Meie riigis eksisteerivad kaks gruppi -abiellunud ja koosellunud. Viimased peavad ametiasutustes tõendama oma kooselu kooselulepingu esitamisega. Näiteks abielus inimesed ei pea seda tegema. Probleeme on veel, alates pärimisõigustest laste hooldamiseni. See nimekiri probleemidest, mis tuleneb sellest, et rakendusakte pole vastuvõetud on pikk. Ja seda nendivad näiteks ka kohtud. Praegune õigusvaakum on vaja kiiresti lahendada.

Kuidas riigikogu erakondadest roheliste ettepanekule reageeritud on?