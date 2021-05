Brasiilias vahistati alates 1994. aastast tagaotsitav olnud Itaalia maffiaboss

Morabito on Itaalia kohtus tagaselja 30 aastaks vangi mõistetud.

Morabito vahistati eile ühes hotellis, teatas Brasiilia justiitsministeerium. Vahistati veel kaks välismaalast, kellest üks on itaallane.

Ministeerium teatas, et Morabitot peetakse Itaalia tähtsuselt teiseks tagaotsitavaks kurjategijaks, keda süüdistatakse maailma üheks suuremaks ja võimsamaks kuritegelikuks organisatsiooniks peetava ’Ndrangheta liikmeks olemises.

2019. aastal õnnestus Morabitol ja veel kolmel kurjategijal augu kaudu vangla katuses põgeneda. See skandaal maksis töökoha Uruguay vanglateenistuse juhile.

’Ndrangheta on Itaalia võimsaim maffiaorganisatsioon ning arvatakse, et see kontrollib tohutu koguse kokaiini Lõuna-Ameerikast ja mujalt Euroopasse liikumist.