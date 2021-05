Moskva: peale Pratasevitši sõbranna Minskis rohkem Venemaa kodanikke Ryanairi lennukist ei lahkunud

„See on selline russofoobiast haaratus, see on kinnisidee süüdistada Venemaad kõiges. Ilmselt jõuab asi varsti selleni, et Venemaad süüdistatakse tema olemasolu faktis endas. Kahjuks leiavad sellised poliitilisest seisukohast ebaadekvaatsed süüdistused aset,” ütles Peskov. „Me jälgime kannatlikult, me ei nõustu sellega, aga mõistame, et see on see juhtum, kus ilmselt ei ole isegi mõtet püüda midagi selgitada, siin hakkavad foobia ja haaratus oma võtma ega anna nende avalduste autoritele võimalust olukorda kainelt hinnata.”