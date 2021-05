AEG LÄBI | Tallinna kiirabi otsib vaktsineerimata töötajate asemele uusi inimesi

Juuni esimestel päevadel toimub Tallinna kiirabis koosolek, millega tehakse viimane katse anda vaktsineerimata töötajatele piisavalt tuge ja kindlustunnet, et aidata neil kaitsepookimise kasuks otsustada.

Kiirabi peaarst Raul Adlas möönis, et teatud hulga töötajate lahkumisega ta juba arvestab. "Oleme alustanud uute töötajate otsingut," ütles Adlas. "Tahame minna järgmisse lainesse juba vaktsineeritud töötajatega," lisas ta.

Vaktsineerimata kiirabitöötajate eestvedamisel on moodustatud ametiühing, mis on lubanud töölepingute lõpetamise korral kohtusse pöörduda. Tööinspektsioon on samas möönnud, et kui muud võimalust üle ei jää, on tööandjal lubatud lõpetada leping töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 2 alusel (töökohale sobimatus või kohanematus).

See on ilmselt alles algus

Mitmetest tervishoiuasutustest on tulnud teateid, et töötajatelt oodatakse enda vaktsineerimist. Näiteks oli Ida-Tallinna keskhaigla umbes 2500 töötajast vaktsineeritud 17. mai seisuga 82 protsenti. Ka Ida-Tallinna keskhaigla juht Ralf Allikvee on öelnud, et liigutakse töölepingute lõpetamise poole.

"Teeme kõik endast oleneva (personaalne nõustamine ja selgitamine), et meie töötajad, kes pole veel ennast vaktsineerinud, ennast vaktsineeriksid," ütles Allikvee.

Kiirabijuht Adlas selgitas mai alguses Delfile, et töötajate vaktsineerimine on vajalik, sest ka ajutise tervisehädaga inimene kuulub riskigruppi ning võib "Ka siis, kui terve inimene on saanud autolt löögi, on tema organismi vastupanuvõime muutunud," ütles kiirabijuht. "Tagajärjed võivad olla surmavad," kirjeldas ta probleemi tõsidust.